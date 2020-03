LSWA CLASS B BASKETBALL CHARTS

BOYS

First team

Name School Ht Cl Avg

Decari Markray Doyline 6-4 Sr. 21.6

Kalep Crane Simsboro 6-1 Sr. 23.0

Garrett Edwards Pitkin 6-5 Sr. 32.0

Shaquay Hunt J.S. Clark 6-0 Sr. 18.5

Jakemin Abney Simsboro 6-3 Sr. 23.0

Second team

Name School Ht Cl Avg

Colby Augustine Hathaway 6-0 Sr. 21.5

Kobe Montgomery Zwolle 5-10 Sr. 21.8

Collin Coates Runnels 6-6 So. 17.5

Jamaria Clark Doyline 6-1 Fr. 17.2

Jacobi Forte Stanley 6-2 Sr. 19.2

OUTSTANDING PLAYER

DECARI MARKRAY, DOYLINE

COACH OF THE YEAR

MICHAEL NORMAND, DOYLINE

Honorable mention

Ben Holliday, Runnels; Mason Jeane, Quitman; Trey Boyd, Monterey; Sean Laughlin, Converse; Jordan Fuller, Doyline; Kervantae Scott, Forest; Jackson Weldon, Florien; Aiden Soileau, Elizabeth; Henry Shuffler, Episcopal School of Acadiana; Landry Alligood, Anacoco; Ethan Williams, Fairview; Tevin Williams, Mt. Hermon; Hartland Litolff, Holden.

GIRLS

First team

Name Player Ht Cl Avg

Rylee Jinks Fairview 5-6 Jr. 14.0

Chloey Guidry Hathaway 5-3 So. 16.0

Vanessa Duhe Lacassine 6-0 Jr. 11.7

Gracie Sylvia Florien 5-10 Sr. 13.3

Maggie Manuel Fairview 5-10 Sr. 20.8

Second team

Name Player Ht Cl Avg

McKayla Williams Stanley 5-6 Jr. 28.7

Savanna Robertson Zwolle 5-5 Sr. 10.9

Jaycee Hughes Holden 6-0 Sr. 17.0

Laynie Jinks Fairview 5-5 Sr. 15.6

Jordyn Semones University 5-6 Jr. 16.0

MOST VALUABLE PLAYER

RYLEE JINKS, FAIRVIEW

COACH OF THE YEAR

COURTNEE YOUNG, HATHAWAY

Honorable mention

Cally Hooks, Anacoco; Emma Hutchinson, Holden; Lizzy Habetz, Midland; Destiney Jones, Stanley; Kylee Portilloz, Choudrant; Macey Moss, Castor; Crystal Craten, Forest; Rylee Cloud, Fairview; Andrea Gray, Monterey; Madison Suire, Hathaway; Clara Womack, Quitman; Kylee Johnson, Oak Hill; Krissy Broxton, Lacassine.