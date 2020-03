LSWA Class 2A All-State Basketball Teams

BOYS

First team

Name School Ht Cl Avg

Kashie Natt Rayville 6-2 Jr. 22.0

Ladamien Bradford J-Hodge 6-4 Sr. 24.5

Collin Holloway Port Allen 6-6 Sr. 18.5

Carlos Stewart Dunham 6-0 Jr. 28.2

Javon Ruffin Newman 6-4 Jr. 22.3

Second team

Name Player Ht Cl Avg

Nate Braden Lakeview 5-11 Sr. 15.3

DeShawn Jackson Pickering 6-3 Jr. 28.9

Jalen McDonald Red River 6-3 Sr. 18.0

Ricky Volland Episcopal 6-1 Sr. 16.6

Billy Francis Jr. LCA 6-1 Sr. 18.6

OUTSTANDING PLAYER

CARLOS STEWART, DUNHAM

COACH OF THE YEAR

DERRICK JONES, PORT ALLEN

Honorable mention

Salle Wilson, Dunham; D.J. Morgan, Episcopal; Tawasky Johnson, Port Allen; Landen Womack, Winnfield; Johnny Nelson, Rapides; B.J. Robertson, Avoyelles; Javian Willis, Catholic-New Iberia; David Brevelle, Menard; Jude Hopewell, Menard; Jamerrian Texada, Bunkie; Drew Heinen, Vinton; Torrell Levias, Lake Arthur; Kenneth Bradley, Red River; J’Michael Gray, Franklin; Travis Zeno, Franklin; Victor Dupre, Lafayette Christian; Deshon Bias, Vinton; Christopher Lockett Jr., Newman.

GIRLS

First team

Name Player Ht Cl Avg

Ma’Kaila Lewis Red River 5-11 Sr. 22.3

Presleigh Scott Doyle 5-10 Jr. 19.7

Jaylyn James St. Thomas Aquinas 5-9 Jr. 19.5

Kyren Whittington Northlake 5-9 Sr. 20.2

Tamera Johnson LCA 6-0 Sr. 19.0

Second team

Name Player Ht Cl Avg

Dannah Martin French Settlement 5-5 Sr. 25.0

Jade Brumfield St. Thomas Aquinas 5-5 Jr. 20.0

Deona Brister Lake Arthur 5-11 Jr. 23.0

Jalencia Pierre Amite 5-9 So. 25.8

Madison Bienvenu Catholic-NI 6-0 Sr. 20.0

OUTSTANDING PLAYER

PRESLEIGH SCOTT, DOYLE

COACH OF THE YEAR

SAMANTHA WHITE, DOYLE

Honorable mention

Claire Glascock, Doyle; Meghan Watson, Doyle; Izzy Besselman, Episcopal; Morgyn Payne, Red River; Kaitlyn Antilley, Red River; Kali Hornsby, Lake Arthur; Amari West, Rayville; JaNiaya Fisher, Lakeview; Cha’Dymond Sibley, Many; Sadie Stewart, North Caddo; Bethany Newton, Rapides; Peyton Hines, Avoyelles Charter; Elise Jones, Doyle; Brooklyn Fontenot, Kinder; Mackenzie Joseph, Vinton; Autumn Chaisson, Lafayette Christian; Ajayah Simpson, Lafayette Christian; Amari Butler, Franklin; Makhai Fernandez, Franklin.